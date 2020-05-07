Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер

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С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений. Об этом на своём личном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
  • © АГН «Москва»

«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введённых ограничений и возвращения к нормальному образу жизни», — сказал он.

Так, на первом этапе с 12 мая могут возобновить работу предприятия промышленности и строительства, в том числе возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.

На работу могут выйти только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. При этом не должны выходить работники с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Как пояснил мэр, возвращение к работе начинается с промышленности и строительства, поскольку в сложившихся условиях это наименее опасно.

По его словам, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова. 

Временные ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта, а также режим самоизоляции продлеваются до 31 мая

Как указал мэр, чем «успешнее будет реализован первый этап» смягчения мер, тем выше вероятность перехода ко второму и последующим этапам.

Ранее Собянин сообщал, что с 12 мая в столице начнут работу промышленные предприятия. При этом он отмечал, что режим самоизоляции после 12 мая ослаблен не будет

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