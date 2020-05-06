Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

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В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
  • РИА Новости

Как отметил мэр, с 12 мая можно будет разрешить работу промышленных предприятий города, однако «режим самоизоляции при этом не ослабевает».

«Наоборот, мы должны чётко следовать ему, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий. Работа на предприятиях должна чётко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами», — сказал Собянин.

Президент поддержал планы открытия промышленных предприятий и объектов строительства в Москве после 12 мая.

Также Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

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