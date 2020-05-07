Путин проведёт совещание по поддержке авиационной отрасли

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание, посвящённое поддержке авиационной отрасли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Запланировано на следующую неделю», — сказал представитель Кремля.

Путин в четверг, 7 мая, провёл совещание по поддержке транспортной отрасли, в ходе которого отметил, что ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и в мире «особенно сложная».

В середине апреля Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.

Как отмечал председатель совета директоров S7 Group Владислав Филёв, международное авиасообщение может возобновиться в апреле 2021 года.