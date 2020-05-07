В Курганской области закрыли на карантин одну из районных больниц
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Изначально пациент поступил в медучреждение с другим диагнозом. У сотрудников и больных уже взяты тесты на COVID-19.
В настоящее время проводится дезинфекция.
Жителей, которым требуется экстренная медпомощь, направят в больницы Мишкинского и Куртамышского районов и Кургана. Пациентов с хроническими заболеваниями разместят в больнице Куртамышского района. Плановые приёмы организовали в лечебной амбулатории посёлка Новый Мир.
Также стало известно, что в Удмуртии продлили карантин в домах престарелых и интернатах. Как сообщает интернет-издание «Сусанин», соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона.
Особый режим действует до 23 мая. В учреждениях обеспечат круглосуточное пребывание персонала на рабочих местах.
Ранее сообщалось, что городскую клиническую больницу №1 в Омске закрыли на двухнедельный карантин.