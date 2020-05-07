В Курганской области закрыли на карантин одну из районных больниц

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В Курганской области закрыли на карантин Центральную районную больницу Юргамышского района. Она приостановила работу из-за выявления коронавируса у одного из пациентов.
В Курганской области закрыли на карантин одну из районных больниц
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Изначально пациент поступил в медучреждение с другим диагнозом. У сотрудников и больных уже взяты тесты на COVID-19.

В настоящее время проводится дезинфекция.

Жителей, которым требуется экстренная медпомощь, направят в больницы Мишкинского и Куртамышского районов и Кургана. Пациентов с хроническими заболеваниями разместят в больнице Куртамышского района. Плановые приёмы организовали в лечебной амбулатории посёлка Новый Мир.

Также стало известно, что в Удмуртии продлили карантин в домах престарелых и интернатах. Как сообщает интернет-издание «Сусанин», соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона.

Особый режим действует до 23 мая. В учреждениях обеспечат круглосуточное пребывание персонала на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что городскую клиническую больницу №1 в Омске закрыли на двухнедельный карантин.

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