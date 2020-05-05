Больницу в Омске закрыли на карантин

Короткая ссылка
Городскую клиническую больницу № 1 в Омске закрыли на двухнедельный карантин в связи с подозрением на инфицирование сотрудников коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Омской области.
Больницу в Омске закрыли на карантин
  • Reuters

«Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова временно приостанавливает приём новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займёт около двух недель», — приводит пресс-служба заявление министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.

Она сообщила, что в настоящее время в больнице находятся 417 пациентов. Все они продолжат лечение в стационаре в изолированном режиме, который распространится и на медицинских работников. 

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить