Больницу в Омске закрыли на карантин

Городскую клиническую больницу № 1 в Омске закрыли на двухнедельный карантин в связи с подозрением на инфицирование сотрудников коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Омской области.

«Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова временно приостанавливает приём новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займёт около двух недель», — приводит пресс-служба заявление министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.

Она сообщила, что в настоящее время в больнице находятся 417 пациентов. Все они продолжат лечение в стационаре в изолированном режиме, который распространится и на медицинских работников.

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.