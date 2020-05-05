Больницу в Омске закрыли на карантин
- Reuters
«Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова временно приостанавливает приём новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займёт около двух недель», — приводит пресс-служба заявление министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.
Она сообщила, что в настоящее время в больнице находятся 417 пациентов. Все они продолжат лечение в стационаре в изолированном режиме, который распространится и на медицинских работников.
Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.