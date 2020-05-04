Главврач прокомментировал ситуацию с коронавирусом в психбольнице Петербурга

Главный врач Городской психиатрической больницы №1 имени П.П. Кащенко Олег Лиманкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в учреждении.

«Все пациенты с COVID-19 эвакуируются в Городскую психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова. Там сегодня с утра начался приём, для них специально открыто отделение», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, на обсервации находятся два отделения. Весь персонал, который там был, отправлен на карантин.

«Персонал весь дома сидит, в отделениях остались только те, кто здоров. А больные — дома. Далее, как положено, по первичной сети: обследования, лечение, если надо», — пояснил Лиманкин.

Он добавил, что проводится обследование всех сотрудников всех отделений, но симптомов нет, определить клинически невозможно.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы отмены режима самоизоляции в России.