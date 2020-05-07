В Госдуме прокомментировали продление ограничений в Москве до 31 мая

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT продление временных ограничений в Москве, введённых в связи с распространением коронавируса, до 31 мая.

«С учётом того, что количество заболевших увеличивается (понятно, что разные формы есть: тяжёлые и лёгкие), учитывая, что этот процесс идёт, я думаю, эти меры оправданы», — подчеркнул Огуль.

При этом депутат отметил, что радует тот факт, что за сутки больше людей было выписано, чем госпитализировано. Но, по его словам, это не повод для того, чтобы расслабляться.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о продлении до 31 мая в Москве режима самоизоляции, а также ограничений работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.

При этом он объявил, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений: он коснётся работы предприятий промышленности и строительства.