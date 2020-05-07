В Пермском крае провели более 58 тысяч тестов на коронавирус

В Пермском крае провели 58,1 тыс. тестов на коронавирус, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Об этом сообщает properm.ru.

Как отметили в ведомстве, в регионе достаточно тест-систем. Исследования доступны для всех категорий населения, которым полагается такое тестирование.

По данным краевого Минздрава, среди обследованных на COVID-19 более 8,5 тыс. медработников.

«Весь медперсонал, вне зависимости от того, работает он с коронавирусом или нет, сдаёт тесты на COVID-19 каждую неделю», — сказали в министерстве.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.