В Пермском крае провели более 58 тысяч тестов на коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru.
Как отметили в ведомстве, в регионе достаточно тест-систем. Исследования доступны для всех категорий населения, которым полагается такое тестирование.
По данным краевого Минздрава, среди обследованных на COVID-19 более 8,5 тыс. медработников.
«Весь медперсонал, вне зависимости от того, работает он с коронавирусом или нет, сдаёт тесты на COVID-19 каждую неделю», — сказали в министерстве.
Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.