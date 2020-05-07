В Подмосковье рассказали о готовности «Крокуса» и парка «Патриот» для приёма пациентов с COVID-19

В Московской области рассказали о готовности выставочного центра «Крокус Экспо» и конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» для приёма пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Здесь, в «Крокусе», мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя в том числе реанимацию, ИВЛ, кислород, санузлы. В общем, всё необходимое для лечения есть и находится сегодня уже в этом госпитале. И лекарства, средства защиты», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Перепрофилировано выставочное пространство общей площадью 18 тыс. кв. м. Теперь это филиал Красногорской больницы. Там размещено 1040 коек, в том числе 120 реанимационных.

«Такой же госпиталь открывается в «Патриоте» почти на 1,5 тыс. коек», — отметил Воробьёв. Из них 20 мест будут реанимационными.

Также стало известно, что в Ставропольском крае оборудовано около 2,4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

«К трети их них подведён кислород. Каждая десятая койка обеспечена оборудованием для оказания помощи тяжёлым больным. Порядка 90% всех коек остаются свободными», — цитирует пресс-службу регионального Минздрава Newstracker.ru.

Ранее в Пермском крае рассказали о работе по подготовке мест для пациентов с COVID-19.