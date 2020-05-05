В Пермском крае рассказали о работе по подготовке мест для пациентов с COVID-19

Во время первомайских праздников в больницах Пермского края оснастили подачей кислорода 283 койки, рассказала глава регионального Минздрава Оксана Мелехова на заседании оперативного штаба.

Об этом сообщает properm.ru.

На данный момент для пациентов с коронавирусом организовано 1264 койки, ещё 150 концентратов кислорода подготовлено к мобилизации.

По словам Мелеховой, в ближайшее время закончатся работы по оснащению системами подачи и хранения кислорода в Осинской центральной районной больнице, МСЧ №1 и ГКБ №7 в Перми.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.