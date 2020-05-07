В Совфеде назвали необходимым режим ношения масок в транспорте Москвы

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала в беседе с RT введение в Москве режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

«Всё делается только для того, чтобы ослабить все опасности, которые нас всех подстерегают. Я поддерживаю, потому что это только для нас, ещё раз привлекают наше внимание к тому, что нужно себя в первую очередь оберегать. Я считаю, что эта мера необходима и оправдает себя», — подчеркнула Бибикова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая будут ужесточены требования к проезду в общественном транспорте. В частности, нужно обязательно быть в маске и перчатках.

За последние сутки в Москве зафиксировано 6703 новых случая COVID-19, а общее число заболевших достигло 92 676.

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