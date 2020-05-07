В Госдуме рассказали о законопроекте о защите исторической памяти

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала о законопроекте, направленном на защиту исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Ямпольская отметила, что идея законодательно запретить публичные высказывания, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны, высказывалась многократно.

«Рабочий вариант законопроекта направлен мною в Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия», возглавляемый Андреем Исаевым. Надеюсь, что работа пойдёт достаточно быстро, подключатся коллеги, неравнодушные к данной проблематике», — заявила Ямпольская в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, основным законопроектом вносятся изменения в ст. 6 Федерального закона «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

«Статья эта называется «Борьба с проявлениями фашизма». Что касается наказания, вижу два возможных варианта: либо новая статья в КоАП (по аналогии со штрафами, которые предусмотрены за демонстрацию нацистской символики с целью пропаганды), либо дополнение ст. 354.1 УК России «Реабилитация нацизма», — отметила депутат.

Ранее Елена Ямпольская в беседе с RT заявляла, что при разработке подобных законопроектов важно взвесить каждое слово.