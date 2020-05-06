Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках
- РИА Новости
«У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Да, конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанции, санитарные нормы», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что на майских праздниках снизились контакты люде и интенсивность передвижений по городу, что, по словам Собянина, улучшит эпидемиологическую обстановку в городе в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что с 12 мая в Москве начнут работать промышленные предприятия.
По словам Собянина, кафе и кинотеатры начнут работу в городе в последнюю очередь.