Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.
Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках
  • РИА Новости

«У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Да, конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанции, санитарные нормы», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что на майских праздниках снизились контакты люде и интенсивность передвижений по городу, что, по словам Собянина, улучшит эпидемиологическую обстановку в городе в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что с 12 мая в Москве начнут работать промышленные предприятия. 

По словам Собянина, кафе и кинотеатры начнут работу в городе в последнюю очередь.

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