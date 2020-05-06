Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь
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«Вот это будет открыто в последнюю очередь. Почему? Потому что если предприятия — это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», — сказал он в интервью Первому каналу.
По его словам, если открыть сферу услуг сейчас, то есть риск, что возрастёт кратность распространения коронавируса.
В настоящее время московские кафе могут работать только в режиме доставки или навынос.
Ранее сообщалось, что с 12 мая в Москве начнут работать промышленные предприятия.