В Совфеде прокомментировали снятие части ограничений в Москве 12 мая

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в городе с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия.
В Совфеде прокомментировали снятие части ограничений в Москве 12 мая
  • Reuters

«Все пошаговые решения по постепенному выходу из самоизоляции совершенно правильные. Нужны постепенные меры, чтобы люди продолжали сохранять осторожность. Хозяевам промышленных предприятий выпадает сейчас непростая миссия — позаботиться о том, чтобы процесс производства был восстановлен и при этом санитарно-эпидемиологические требования внутри предприятия были повышены», — сказал он.

По словам сенатора, особенно важно в сложившейся ситуации будет соблюдать все меры предосторожности и «поэтапно возвращаться к нормальной жизни».

Ранее Собянин заявил, что в Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия.

Мэр отметил, что также могут возобновить работу строительные предприятия.

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