В Совфеде прокомментировали снятие части ограничений в Москве 12 мая
- Reuters
«Все пошаговые решения по постепенному выходу из самоизоляции совершенно правильные. Нужны постепенные меры, чтобы люди продолжали сохранять осторожность. Хозяевам промышленных предприятий выпадает сейчас непростая миссия — позаботиться о том, чтобы процесс производства был восстановлен и при этом санитарно-эпидемиологические требования внутри предприятия были повышены», — сказал он.
По словам сенатора, особенно важно в сложившейся ситуации будет соблюдать все меры предосторожности и «поэтапно возвращаться к нормальной жизни».
Ранее Собянин заявил, что в Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия.
Мэр отметил, что также могут возобновить работу строительные предприятия.