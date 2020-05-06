В Совфеде прокомментировали снятие части ограничений в Москве 12 мая

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в городе с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия.

«Все пошаговые решения по постепенному выходу из самоизоляции совершенно правильные. Нужны постепенные меры, чтобы люди продолжали сохранять осторожность. Хозяевам промышленных предприятий выпадает сейчас непростая миссия — позаботиться о том, чтобы процесс производства был восстановлен и при этом санитарно-эпидемиологические требования внутри предприятия были повышены», — сказал он.

По словам сенатора, особенно важно в сложившейся ситуации будет соблюдать все меры предосторожности и «поэтапно возвращаться к нормальной жизни».

Ранее Собянин заявил, что в Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия.

Мэр отметил, что также могут возобновить работу строительные предприятия.