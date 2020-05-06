В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ
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- РИА Новости
«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сказал Мурашко.
Ранее Мурашко заявил, что около 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.
Также Мурашко заявил, что страна ещё не вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.