В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране 1133 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся на искусственной вентиляции лёгких.
В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сказал Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что около 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.

Также Мурашко заявил, что страна ещё не вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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