Путин прокомментировал состояние здоровья Мишустина

Заболевший коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин идёт на поправку, но у него сохраняется температура. Об этом в ходе совещания заявил российский лидер Владимир Путин.

«Хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идёт на поправку, там всё штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — сказал глава государства.

По его словам, Мишустин восстанавливается.

«Мы с ним каждый день на связи, именно каждый день. Он принимает участие в текущей работе, подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — добавил Путин.

30 апреля Мишустин сообщил Путину, что заболел COVID-19. Как отмечал его пресс-секретарь, Мишустин чувствует себя в целом нормально.