Путин прокомментировал состояние здоровья Мишустина

Короткая ссылка
Заболевший коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин идёт на поправку, но у него сохраняется температура. Об этом в ходе совещания заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин прокомментировал состояние здоровья Мишустина
  • РИА Новости

«Хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идёт на поправку, там всё штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — сказал глава государства.

По его словам, Мишустин восстанавливается.

«Мы с ним каждый день на связи, именно каждый день. Он принимает участие в текущей работе, подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — добавил Путин.

30 апреля Мишустин сообщил Путину, что заболел COVID-19. Как отмечал его пресс-секретарь, Мишустин чувствует себя в целом нормально

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить