В Мурманской области провели 27 тысяч тестов на COVID-19

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что в регионе провели 27 тыс. тестов на COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости».

На оперативном заседании в областном правительстве Панычев также сказал, что развёрнуто 718 коек для пациентов с коронавирусом. Из них 281 имеет возможность подключения кислорода, 130 оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

В настоящее время занято 449 мест. В тяжёлой форме заболевание протекает у 12 пациентов.

Ранее URA.RU сообщало, что роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение больных COVID-19.