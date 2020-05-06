Вирусолог рассказал, можно ли заболеть COVID-19 через доставленную из ресторана еду

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Доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, можно ли заболеть COVID-19 через доставленную из ресторана или кафе еду.
Вирусолог рассказал, можно ли заболеть COVID-19 через доставленную из ресторана еду
  • Reuters

«Я уверен, что на предприятиях, где готовят еду для доставки, соблюдают все необходимые правила», — заявил он в беседе с URA.RU.

Тем не менее, считает эксперт, стоит повторно разогреть горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду.

Как пояснил Нетёсов, термическая обработка убьёт и коронавирус, и другие микробы.

«Холодные блюда, конечно, так обработать невозможно, поэтому особо опасливым следует от них отказаться», — добавил он.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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