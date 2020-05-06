Врач рассказал о порядке лечения пациентов с COVID-19

Заведующий отделением одной из перепрофилированных московских клиник Роман Сергеевич рассказал о лечении пациентов с коронавирусом.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что лечение назначается в соответствии с рекомендациями Минздрава: при поступлении в стационар пациентам назначаются антибиотик и противомалярийные препараты.

«В отдельных случаях наши врачи прикладывают голову — стараются подобрать терапию с минимальным вредом. Например, привезли пациента, только что перенёсшего серьёзную операцию на сердце — конечно, ему не назначают противомалярийные лекарства, которые обладают тяжёлыми побочными эффектами. Мы применяем высокомолекулярные гепарины: они хорошо показывают себя», — пояснил специалист.

Роман Сергеевич добавил, что рекомендации Минздрава часто меняются и, возможно, будут найдены более эффективные схемы лечения.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.