Вирусолог оценил введение масочного режима в регионах России

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.

В беседе с НСН он отметил, что маска не даёт полной гарантии от заражения коронавирусной инфекцией.

«Маска, конечно, полезная для человека вещь. Она защищает людей от человека, который её носит. Если на вас маска и вы дышите, кашляете, разговариваете, то защитит. Если вы, конечно, чихнёте, то и маска не защитит никого. Маска — это лишь некоторая степень защиты. Считать её абсолютной защитой нельзя», — пояснил вирусолог.

По мнению Анатолия Альтштейна, на улице необязательно носить маску при условии соблюдения обязательной дистанции с другими людьми.

Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.