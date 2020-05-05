В Ставропольском крае прокомментировали рост числа заболевших COVID-19

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В Ставропольском крае прокомментировали рост количества заболевших коронавирусом.
В Ставропольском крае прокомментировали рост числа заболевших COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Как заявила замглавы регионального Министерства здравоохранения Ольга Дроздецкая, по данным на 5 мая, под медицинским наблюдением остаются более 4,5 тыс. человек. У 824 пациентов подтверждена COVID-19.

Одной из причин такой статистики названы контакты с родственниками в праздничные дни, выезды на природу и семейные встречи.

«Ещё раз обращаюсь ко всем жителям края с просьбой соблюдать ограничительные мероприятия для того, чтобы мы как можно скорее смогли вернуться к полноценной и активной жизни», — сказала Дроздецкая.

Также стало известно, что в Аксайском районе Ростовской области до конца мая могут начать строить инфекционную больницу. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Вопрос о создании нового медучреждения рассмотрят на ближайшем заседании.

Как рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев, первая очередь больницы будет рассчитана на 200 коек, вторая и третья — на 100 коек каждая.

Ранее сообщалось, что власти прокомментировали темпы распространения коронавируса в Подмосковье.

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