Власти оценили темпы распространения коронавируса в Подмосковье

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Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Московской области остаётся высоким, необходимо увеличивать количество мест в инфекционных медучреждениях.
Власти оценили темпы распространения коронавируса в Подмосковье
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Такие выводы были сделаны по итогам селекторного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов региона.

«Госпитализация в Подмосковье пока что остаётся высокой. Количество инфекционных коек нужно продолжать увеличивать. Скоро откроются госпитали в «Крокусе» и «Патриоте», — говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Кроме обязательного ношения медицинских масок с 12 мая, власти рекомендовали надевать перчатки в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за сутки выявлено 822 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксирован 15 761 случай заболевания COVID-19. 

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