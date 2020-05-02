В общественный транспорт Подмосковья не пустят без маски

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С введением в Московской области режима обязательного ношения масок с 12 мая пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом только при их наличии.
В общественный транспорт Подмосковья не пустят без маски
  • РИА Новости

«С 3 мая в рамках проверки пропусков инспекторы ведомства будут проводить разъяснительную работу с пассажирами на обязательное ношение масок. С 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — приводит Интерфакс слова первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой.

Отмечается, что контроль за использованием масок усилят на крупных пересадочных узлах, остановках, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.

Ранее сообщалось, что контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.

С 12 мая нарушителям будет грозить штраф в размере 4 тыс. рублей.

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