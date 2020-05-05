Глава комитета Госдумы Калашников переведён на домашний карантин

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Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников переведён на домашний карантин после лечения от коронавирусной инфекции.
Глава комитета Госдумы Калашников переведён на домашний карантин
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Пошёл на поправку, но есть ещё проблемы. Тем не менее выписался сегодня на карантин. Будем долечиваться дома», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

25 апреля Калашников рассказал, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы отмены режима самоизоляции в России.

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