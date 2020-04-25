Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
- РИА Новости
«Да, я нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса», — цитирует Интерфакс Калашникова.
Он рассказал, что «состояние не очень хорошее».
«Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился», — заявил Калашников.
По его словам, водитель «уже неделю как заболел».
«А я был сразу после этого на карантине, но потом у меня проявилось, пришлось госпитализировать», — добавил Калашников.
Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.