В Удмуртии рассказали о дополнительных выплатах для медиков

С 6 по 8 мая Минфин Удмуртии намерен направить 159,7 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

Средства получат более 1,4 тыс. человек — те, кто непосредственно работает с больными коронавирусом.

«Их выплатят сотрудникам республиканской инфекционной больницы, Завьяловской районной больницы. На выплаты смогут рассчитывать сотрудники и других перепрофилированных больниц — ГКБ №2, 7 и 8 с момента начала приёма пациентов с диагнозом», — сказал глава региона в эфире #БречаловLive.

По его словам, финансовую помощь получат и сотрудники специализированных бригад скорой помощи в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге и Сарапуле, а также медработники, оказывающие помощь пациентам с подтверждённым диагнозом на дому».

Из республиканского бюджета направят 36 млн рублей на выплаты сотрудникам, которые не попадают в указанные категории, но участвуют в процессе оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Перми перепрофилировали ещё одно медицинское учреждение под лечение пациентов с COVID-19.

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