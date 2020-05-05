Командир сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100 прокомментировал крушение

Денис Евдокимов, командир экипажа SSJ-100, совершившего жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, в интервью изданию «Лента.Ру» прокомментировал дело о крушении самолёта.

По мнению пилота, причиной аварии самолёта стало несоответствие нормам лётной годности.

«Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, значит, безопасность полётов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», — сказал он.

Евдокимов выразил «глубочайшие соболезнования людям, потерявшим своих близких», а также пострадавшим в результате крушения.

«Я искренне сожалею и прошу прощения, что стал участником этих событий. Точнее, я понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависит от правильности моих действий, и предпринял всё возможное», — добавил он.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении Евдокимова. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Позднее обвинительное заключение было утверждено Генпрокуратурой, дело направили в суд.

По версии следствия, Евдокимов 5 мая совершил грубую посадку на ВПП. В результате ЧП погиб 41 человек и десять пострадали.

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