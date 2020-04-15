СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира экипажа самолёта SSJ-100 Дениса Евдокимова, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении на сайте СК.

Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц и крупного ущерба.

По версии следствия, Евдокимов 5 мая 2019 года совершил в аэропорту жёсткую посадку.

В СК считают, что дальнейшие действия командира повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погиб 41 человек и десять пострадали. Всего в момент ЧП на борту находились 78 человек.

В октябре 2019 года сообщалось, что большинство пассажиров сгоревшего самолёта SSJ-100 погибли от дыма и огня.