Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении пилота SSJ-100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево.

РИА Новости

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы ГП. 15 апреля сообщалось, что следователи завершили расследование. По данным следствия, причиной авиакатастрофы стало несоблюдение Евдокимовым процедуры эксплуатации самолёта при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям воздушного судна от взлётно-посадочной полосы. Действия командира повлекли запредельную перегрузку, разрушение и возгорание самолёта, считают в СК. ЧП произошло 5 мая 2019 года. Погиб 41 человек.