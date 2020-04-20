Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд
- РИА Новости
«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы ГП.
15 апреля сообщалось, что следователи завершили расследование.
По данным следствия, причиной авиакатастрофы стало несоблюдение Евдокимовым процедуры эксплуатации самолёта при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям воздушного судна от взлётно-посадочной полосы. Действия командира повлекли запредельную перегрузку, разрушение и возгорание самолёта, считают в СК.
ЧП произошло 5 мая 2019 года. Погиб 41 человек.