Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении пилота SSJ-100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево.
Дело о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве направлено в суд
  • РИА Новости

«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы ГП.

15 апреля сообщалось, что следователи завершили расследование.

По данным следствия, причиной авиакатастрофы стало несоблюдение Евдокимовым процедуры эксплуатации самолёта при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям воздушного судна от взлётно-посадочной полосы. Действия командира повлекли запредельную перегрузку, разрушение и возгорание самолёта, считают в СК.

ЧП произошло 5 мая 2019 года. Погиб 41 человек. 

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