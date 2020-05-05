Более 4,4 млн тестов на коронавирус провели в России

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Более 4,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа проведено в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Более 4,4 млн тестов на коронавирус провели в России
  • Reuters

«По состоянию на 04.05.2020 проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 222 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19.

Как заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19, общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в России составило 155 370.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, тенденция стабильная.

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