Более 4,4 млн тестов на коронавирус провели в России
- Reuters
«По состоянию на 04.05.2020 проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, более 222 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19.
Как заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19, общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в России составило 155 370.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, тенденция стабильная.