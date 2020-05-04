Эксперт оценил влияние режима самоизоляции на здоровье

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Научный руководитель департамента политических наук Высшей школы экономики Марк Урнов оценил влияние режима самоизоляции на здоровье.
Эксперт оценил влияние режима самоизоляции на здоровье
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что нынешняя ситуация выявляет у некоторых людей их слабости, комплексы, которые в более нормальных условиях сидели где-то глубоко.

«У людей, склонных к самоизоляции, сидению у себя в норе, это проявится, они почувствовали, что это им хорошо. Но я не думаю, что это приобретёт массовые масштабы», — отметил Урнов.

В то же время главврач Республиканской клинической психиатрической больницы Юрий Каменщиков заявил, что режим самоизоляции — это период принятия решений, и нужно научиться жить в новой реальности.

«И именно от того, какие решения мы сейчас примем, будет зависеть наступление жизни без самоизоляции», — цитирует эксперта ИА «Удмуртия».

Как добавил Каменщиков, можно найти «маленький глоток свободы», который не помешает другим, а самому человеку позволит находиться в большем контакте со своими чувствами и желаниями.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал об эффективных мерах борьбы с COVID-19.

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