Вирусолог рассказал об эффективных мерах борьбы с COVID-19

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал об эффективных мерах борьбы с COVID-19.

«Какие механизмы есть для победы над коронавирусом? Первое — это карантинные меры, второе — процесс приобретения иммунитета у населения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, когда популяционный иммунитет достигает уровня 50—60%, то это становится саморегулирующим фактором.

Со своей стороны, вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что в случае ослабления режима самоизоляции необходимо прежде всего сохранить ограничения для граждан старшего возраста.

«Но выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними», — сказал он.

По его мнению, для молодых людей будут определённые послабления. Как прогнозирует Альтштейн, могут пересмотреть правила для ресторанов, кафе, магазинов, стадионов.

«Конечно, останутся многие противоэпидемические вещи», — заключил он.

Ранее заведующая 7-м инфекционным боксированным отделением детской городской клинической больницы №5 им. Филатова Татьяна Вишневская рассказала о борьбе с коронавирусом.