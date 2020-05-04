Врач детской больницы имени Филатова рассказала о борьбе с коронавирусом

Заведующая 7-м инфекционным боксированным отделением детской городской клинической больницы №5 им. Филатова Татьяна Вишневская рассказала о борьбе с коронавирусом.

«Детей болеет меньше, болеют они, судя по всему, легче. Так же, как и взрослые, тяжело болеют дети, у которых есть сопутствующие состояния, например, заболевания лёгких, центральной нервной системы, эндокринологические. Это подтверждают публикации иностранных врачей», — заявила она в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».

Что касается пребывания в больнице, то Вишневская отметила, что дети гораздо быстрее выходят из стрессовой ситуации, смиряются с необходимостью находиться в замкнутом пространстве.

«Честно говоря, с пациентами легче всего, гораздо тяжелее с их родителями. Далеко не все осознают, что не только каждый отдельный человек, но и мир в целом оказался в стрессовой ситуации», — добавила она.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.