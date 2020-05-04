В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим

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В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы губернатора Алексея Текслера по итогам его визита на «промышленную площадку по производству медицинских масок».
В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим
  • ©commons.wikimedia.org

По его словам, собственная производственная линия масок позволит наполнить средствами индивидуальной защиты аптеки области, заявили в пресс-службе главы региона.

«В этом есть полная необходимость, так как принято решение с 6 мая на территории области в рекомендательном характере установить масочный режим», — говорится в сообщении на сайте губернатора.

Там отмечается, что с 12 мая «планируется ввести обязательный масочный режим на территории Южного Урала».

Ранее «Крыминформ» писало, что в Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. 

1 мая губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв ввёл на территории Подмосковья масочный режим.

Как сообщалось, контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительныхи надзорных органов. 

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