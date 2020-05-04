В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим
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По его словам, собственная производственная линия масок позволит наполнить средствами индивидуальной защиты аптеки области, заявили в пресс-службе главы региона.
«В этом есть полная необходимость, так как принято решение с 6 мая на территории области в рекомендательном характере установить масочный режим», — говорится в сообщении на сайте губернатора.
Там отмечается, что с 12 мая «планируется ввести обязательный масочный режим на территории Южного Урала».
Ранее «Крыминформ» писало, что в Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая.
1 мая губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв ввёл на территории Подмосковья масочный режим.
Как сообщалось, контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительныхи надзорных органов.