В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая

В Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«С учётом того, что 12 числа ещё большему количеству сфер бизнеса и общественной жизни будет разрешено работать, соответственно, наверное, как обязательный режим ношения маски: общественный транспорт, посещение каких-то общественных учреждений, социальных объектов и так далее», — заявил он на заседании оперативного штаба.

Он поручил опубликовать правила обязательного масочного режима и обеспечить наличие масок в аптеках.

Аксёнов также напомнил, что всеобщий масочный режим введён во многих субъектах, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что с введением в Московской области режима обязательного ношения масок с 12 мая пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом только при их наличии.