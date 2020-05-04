В Ростове-на-Дону заработал ещё один госпиталь для больных COVID-19

В Ростове-на-Дону заработал второй госпиталь для больных с коронавирусом.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Госпиталь создан на базе больницы № 20. Всего предусмотрено 500 коек для заразившихся. Туда также будут привозить детей и беременных женщин.

Кроме того, стало известно, что в Ставропольском крае проводят ускоренную переподготовку врачей для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Переподготовка организована на базе местного медицинского университета.

«К работе могут привлечь клинических ординаторов университета. Также планируется расширить программу подготовки врачей-реаниматологов», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Перми открыли ещё одно отделение для лечения пациентов с COVID-19.