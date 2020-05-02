Попова не исключила введения «паспорта иммунитета» по коронавирусу

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» не исключила выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, «паспортов иммунитета». При этом пока, по её словам, эту идею реализовывать рано.
Попова не исключила введения «паспорта иммунитета» по коронавирусу
  • РИА Новости

«Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано её реализовывать. Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. (Чтобы понимать. — RT), насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной, нужно время», — приводит ТАСС её слова.

1 мая сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.

За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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