Попова не исключила введения «паспорта иммунитета» по коронавирусу
- РИА Новости
«Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано её реализовывать. Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. (Чтобы понимать. — RT), насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной, нужно время», — приводит ТАСС её слова.
1 мая сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.
За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.