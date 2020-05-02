Попова не исключила введения «паспорта иммунитета» по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» не исключила выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, «паспортов иммунитета». При этом пока, по её словам, эту идею реализовывать рано.

«Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано её реализовывать. Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. (Чтобы понимать. — RT), насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной, нужно время», — приводит ТАСС её слова.

1 мая сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.

За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.