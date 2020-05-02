В Минздраве рассказали о количестве мест для больных пневмонией

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В российских медучреждениях одновременно могут находиться до 40 тыс. пациентов с различными формами пневмонии, включая вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
В Минздраве рассказали о количестве мест для больных пневмонией
  • © Пресс-служба мэрии Москвы
  • РИА Новости

«Одновременно в медицинских организациях могут находиться до 40 тыс. сегодня пациентов, у которых идёт дифференциальная диагностика, с ковидной (вызванной коронавирусной инфекцией. — RT) пневмонией, с пневмонией другой этиологии, в том числе вирусной», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мурашко, ранее ситуация с заболеваемостью пневмонией в России в марте-апреле всегда стабилизировалась.

«Мы столкнулись с другой ситуацией. Этот период по-прежнему сохраняется — высокая заболеваемость, большое количество поступающих (больных. — RT)», — отметил министр.

Ранее Мурашко заявил, что Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией.

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