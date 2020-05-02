Проценко заявил, что врачи чаще заражаются COVID-19 вне медучреждений

Медицинские работники чаще заражаются коронавирусной инфекцией COVID-19 не на рабочем месте. Такое мнение высказал главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко.

«Анализ демонстрирует, что чаще доктора инфицируются не на работе. Потому что когда ты в «тайвике», в костюме в этом белом, когда ты в респираторе, когда у тебя надеты очки, риск инфицироваться, конечно, гораздо меньше, несмотря на то что ты в близком находишься рабочем контакте с пациентом», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Проценко отметил, что на рабочем месте медицинские работники часто дезинфицируют руки и в целом защищены от вируса.

«А вот контакт вне — где наши инфицируются пациенты? Не в больницу же они приезжают за коронавирусом, они инфицируются снаружи, на улице», — добавил врач.



Ранее Проценко рассказал, что врачи обнаружили ещё один симптом коронавируса — у большинства пациентов стационара наблюдаются высыпания на руках и животе.