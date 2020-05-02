Минздрав утвердил порядок посещения психиатрических больниц членами ОНК

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RT
Министерство здравоохранения России утвердило порядок посещения членами ОНК медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь и осуществляющих судебно-психиатрические экспертизы. Об этом RT сообщил глава московской ОНК Георгий Волков.
Минздрав утвердил порядок посещения психиатрических больниц членами ОНК
  • РИА Новости

«Приказ подписан министром здравоохранения и 22 апреля зарегистрирован в Минюсте», — сказал он.

Поправки в федеральный закон «Об основах общественного контроля в России», наделяющие ОНК правом посещать медицинские организации, осуществляющие психиатрическую помощь, вступили в силу ещё в июле 2018 года, однако не было ведомственного приказа, определяющего порядок посещения этих учреждений. На его отсутствие обращали внимание не только члены ОНК, но и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, подчеркнул Волков.

«Несколько раз члены комиссии посещали психиатрические больницы Москвы и Научный центр имени Сербского, но всякий раз руководители учреждений могли отказать нам, ссылаясь на отсутствие приказа Минздрава о порядке проверок», — пояснил глава московской ОНК.

По его словам, в настоящее время членов ОНК Москвы в психиатрические больницы не пускают, ссылаясь на введённый карантин из-за эпидемии коронавируса.

Он также рассказал, что комиссия по-прежнему настаивает на своём праве проверять психоневрологические интернаты, куда членов ОНК не допускают, ссылаясь на то, что они якобы не медицинские, а социальные учреждения.

«Мы ждём соответствующих разъяснений от Генпрокуратуры России по данному вопросу», — заключил Волков.

Ранее центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом обратился к главам регионов с призывом предоставить возможность беспрепятственного передвижения членов наблюдательных комиссий к местам принудительного содержания.

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