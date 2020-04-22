Штаб ОНК в условиях коронавируса просит позволить свободно передвигаться членам комиссий

Центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом обратился к главам регионов с призывом предоставить возможность беспрепятственного передвижения членов наблюдательных комиссий к местам принудительного содержания.

Председатель Центрального штаба и глава ОНК Москвы Георгий Волков пояснил RT, что при введении ограничений на передвижение в связи с пандемией коронавируса члены ОНК не были включены в перечень лиц, имеющих право на получение пропусков на основании служебных удостоверений.

«Напомню, что в Москве и в Московской области на основании служебных удостоверений правом свободного передвижения и получения цифрового пропуска на проезд в общественном или личном транспорте получили государственные и муниципальные служащие, адвокаты, журналисты, сотрудники ЧОП, а членов ОНК, выполняющих функции общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, нет в этом перечне, ни в этих, ни в других регионах, где такие ограничения введены», — сказал правозащитник.

Он также отметил, что, поскольку пропускная система введена указами глав регионов, то именно к ним Центральный штаб ОНК и обратился с просьбой обеспечить членов комиссий возможностью свободно добираться до мест принудительного содержания. При этом он уточнил, что, в соответствии с законом, к ним относятся не только СИЗО и колонии, но и отделы полиции, ИВС, спецприёмники для отбывающих административный арест, а также медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь.

В направленном губернаторам обращении также содержится предложение о включении в состав координационных советов или иных аналогичных региональных органов по борьбе с коронавирусом членов ОНК, которые могли бы в них представлять позицию правозащитного сообщества.