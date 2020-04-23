В двух московских СИЗО временно прекратили работу интернет-магазины 

В СИЗО №7 и в СИЗО №12 УФСИН Москвы приостановили работу интернет-магазины, в которых заключённые могли приобретать продукты и предметы первой необходимости. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Как напомнили в ОНК, с 30 марта в столичных СИЗО из-за принятых ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом прекращён приём посылок и передач.

«В московском подразделении ФГУП «Калужское» ОНК пояснили, что в СИЗО №7 вчера заболел сотрудник, обеспечивавший доставку заказов. Он почувствовал признаки простуды, его вывели из изолятора и у него был взят тест на коронавирус», — сказали в ОНК.

По словам собеседника, во ФГУП «Калужское» подчеркнули, что диагноз пока не подтвердился, но для восстановления работы нужен другой сотрудник, который должен также пройти медицинскую проверку.

Прекращение доставки заказов в СИЗО №12 во ФГУП объяснили поломкой компьютера и невозможностью из-за карантинных мер доступа в СИЗО техников для ремонта.

«Представитель ФГУП в беседе с членами ОНК признал, что задержки доставки заказов есть и в других изоляторах из-за резко возросшей нагрузки на предприятие после введения запрета на посылки и передачи заключённым», — рассказали в ОНК Москвы. Там уточнили, что восстановить работу интернет-магазинов обоих СИЗО рассчитывают на следующей неделе.

В комиссии выразили обеспокоенность в связи со сбоем в работе интернет-магазина.

«Сейчас это единственный канал приобретения не только дополнительных продуктов, но и сигарет, а также предметов личной гигиены», — отметил представитель ОНК.

15 апреля в Общественной палате состоялось первое заседание центрального штаба ОНК по борьбе с коронавирусом.