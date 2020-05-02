За сутки в Москве вылечились от коронавируса ещё 608 пациентов

В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились ещё 608 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6374.

Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днём. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374», — цитирует её РИА Новости.

Как ранее отметил глава города Сергей Собянин, в столице объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в десять раз.

Всего в Москве каждый день проводится 40 тыс. тестов на COVID-19.