За сутки в Москве вылечились от коронавируса ещё 608 пациентов
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- АГН «Москва»
Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днём. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374», — цитирует её РИА Новости.
Как ранее отметил глава города Сергей Собянин, в столице объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в десять раз.
Всего в Москве каждый день проводится 40 тыс. тестов на COVID-19.