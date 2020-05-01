В Кремле рассказали об охране здоровья Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал об охране здоровья президента России Владимира Путина.

«Разумеется, в эти дни... особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне... охрана здоровья», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, усилена ли охрана здоровья президента в связи с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 премьер-министра России Михаила Мишустина.

30 апреля Мишустин в ходе совещания с Путиным в формате видеоконференции сообщил, что заразился COVID-19.

Премьер будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.