В Кремле рассказали об охране здоровья Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал об охране здоровья президента России Владимира Путина.
В Кремле рассказали об охране здоровья Путина
  • РИА Новости

«Разумеется, в эти дни... особенно, что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне... охрана здоровья», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, усилена ли охрана здоровья президента в связи с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 премьер-министра России Михаила Мишустина.

30 апреля Мишустин в ходе совещания с Путиным в формате видеоконференции сообщил, что заразился COVID-19.

Премьер будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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