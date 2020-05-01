Вирусолог оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в России

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в России.

В беседе с URA.RU он заявил, что при поездке на дачу в общественном транспорте нужно надевать маску и соблюдать дистанцию. По его мнению, если в автобусах огородники станут придерживаться таких правил, то на свежем воздухе они могут забыть о предосторожности.

«На даче они снимут респираторы и будут общаться. Если этого общения будет больше, чем в обычные дни, то это приведёт к увеличению случаев заражения», — сказал Нетёсов.

Как напомнил вирусолог, достаточно одного разговора с инфицированным человеком, чтобы заразиться коронавирусом.

«Единственное, что имеет значение, это насколько близко люди друг к другу стоят», — добавил он.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News отметил, что такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиенический уход за руками и лицом, являются основным моментом в снижении количества больных.

«Со временем очень сложно что-то прогнозировать, мы вообще не очень понимаем, что и как пойдёт. В связи с этим появляются разговоры о второй волне», — заявил он.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.