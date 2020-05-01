В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.

РИА Новости