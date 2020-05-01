В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Это ерунда», — заявил Песков, комментируя сообщения СМИ.
30 апреля Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусом.
Глава правительства предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Глава государства подписал соответствующий указ.
Мишустин будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.