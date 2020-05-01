В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

«Это ерунда», — заявил Песков, комментируя сообщения СМИ. 

30 апреля Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусом.

Глава правительства предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Глава государства подписал соответствующий указ.

Мишустин будет проходить лечение в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

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