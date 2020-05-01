Диетолог предупредила об опасности диеты в период эпидемии COVID-19
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«В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям», — приводит РИА Новости её слова.
Бурляева сообщила, что правильный расчёт питания поможет скорректировать массу тела у тех, кто имеет отклонения в сторону ожирения или недостатка веса.
Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.