Диетолог предупредила об опасности диеты в период эпидемии COVID-19

Голодные диеты могут привести к ослаблению иммунной системы и повысить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

«В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям», — приводит РИА Новости её слова.

Бурляева сообщила, что правильный расчёт питания поможет скорректировать массу тела у тех, кто имеет отклонения в сторону ожирения или недостатка веса.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.