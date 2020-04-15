Психолог рассказала, как не переедать во время режима самоизоляции

Клинический психолог из Екатеринбурга Анна Ткач рассказала, как не переедать во время режима самоизоляции.

«Если вы уже осознали, что день состоит из бесконечных перекусов — притормозите. Уверена, что принципы правильного питания у всех на слуху — пришло время их применить», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, коронавирус уйдёт, а лишний вес останется.

Ткач советует заниматься физической активностью. Она отметила, что если не нравится делать зарядку, то можно просто танцевать.

«Строгие диеты на самоизоляции я не советую. Лучше расписать меню на несколько дней вперёд, и исходя из этого, покупать продукты и готовить самой, а не заказывать готовые блюда», — отметила она.

Психолог также рекомендует пить больше воды.

Со своей стороны, нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер напомнила, что для поддержания иммунитета нужно обратить внимание на количество употребляемой воды и белка.

«Потому что наш иммунитет — это прежде всего клетки и антитела, у них белковая составляющая. А плазма крови состоит из жидкости. Имбирь со своими свойствами поможет, если человек пьёт воду и ест белок в достаточном количестве», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Как добавила Деккер, она бы вообще не рекомендовала имбирь, тем более при таких ценах, которые сейчас на него ставят.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно питаться во время самоизоляции.