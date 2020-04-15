Психолог рассказала, как не переедать во время режима самоизоляции

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Клинический психолог из Екатеринбурга Анна Ткач рассказала, как не переедать во время режима самоизоляции.
Психолог рассказала, как не переедать во время режима самоизоляции
  • Pixabay

«Если вы уже осознали, что день состоит из бесконечных перекусов — притормозите. Уверена, что принципы правильного питания у всех на слуху — пришло время их применить», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, коронавирус уйдёт, а лишний вес останется.

Ткач советует заниматься физической активностью. Она отметила, что если не нравится делать зарядку, то можно просто танцевать.

«Строгие диеты на самоизоляции я не советую. Лучше расписать меню на несколько дней вперёд, и исходя из этого, покупать продукты и готовить самой, а не заказывать готовые блюда», — отметила она.

Психолог также рекомендует пить больше воды.

Со своей стороны, нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер напомнила, что для поддержания иммунитета нужно обратить внимание на количество употребляемой воды и белка.

«Потому что наш иммунитет — это прежде всего клетки и антитела, у них белковая составляющая. А плазма крови состоит из жидкости. Имбирь со своими свойствами поможет, если человек пьёт воду и ест белок в достаточном количестве», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Как добавила Деккер, она бы вообще не рекомендовала имбирь, тем более при таких ценах, которые сейчас на него ставят.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно питаться во время самоизоляции.

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