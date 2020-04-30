Власти Подмосковья оценили обеспечение региона средствами индивидуальной защиты

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион активно закупает средства индивидуальной защиты для медиков и лекарства для пациентов с коронавирусом.
Власти Подмосковья оценили обеспечение региона средствами индивидуальной защиты
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы такое количество денег и ресурсов направили на покупку СИЗ, что сейчас у нас не недельный запас, а практически месячный — и СИЗ, и лекарства», — сказал Воробьёв.

По его словам, костюмы и респираторы для врачей постоянно закупаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили действие режима самоизоляции.

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