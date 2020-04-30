Власти Подмосковья оценили обеспечение региона средствами индивидуальной защиты
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы такое количество денег и ресурсов направили на покупку СИЗ, что сейчас у нас не недельный запас, а практически месячный — и СИЗ, и лекарства», — сказал Воробьёв.
По его словам, костюмы и респираторы для врачей постоянно закупаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили действие режима самоизоляции.